مصرع شخص مجهول تحت عجلات القطار بسوهاج

لقى شخص مجهول الهوية فى العقد السادس من العمر مصرعه تحت عجلات القطار اليوم، السبت، بمحطة سكك حديد المنشاة حال مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة فاصطدم بـه القطار رقم 980 القاهرة – أسوان ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من ناظر المحطة يفيد بصحة الواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى واتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، وحرر عن ذلك المحضر رقم 2956 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.