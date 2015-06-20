براءة 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالإكراه فى سوهاج

برأت محكمة جنايات سوهاج ببراءة كلا من "أيمن – أ – أ" و"ياسين – ز – أ "و"كمال – أ " من سرقة مشغولات ذهبية و47 ألف جنيه من "مى – م – س " بدائرة مركز جهينة .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس .

تعود أحداث الواقعة إلى أغسطس 2014 عندما تلقى رئيس مباحث مركز جهينة بلاغا من المجنى عليها افادت فيه بأنها أثناء وجودها فى مسكنه حضر المتهمين و أخبروها بأنهم من طرف زوجها "مندوب مبيعات" ثم هجموا عليها ووضع شريط لاصق على فمها وقيدوها واستولوا على المبلغ وغوايش وسلسلة ذهبية وفروا هاربين .

وبعد تقنين الإجراءات ألقت قوة القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات، أصدرت حكمها السابق لعدم كفاية الأدلة.