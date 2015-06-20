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ضبط نص كيلو حشيش و700 برشامة بحوزة عاطل فى بنى سويف

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ضبط نص كيلو حشيش و700 برشامة بحوزة عاطل فى بنى سويف ضبط نص كيلو حشيش و700 برشامة بحوزة عاطل فى بنى سويف
ضبطت المباحث ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش و700 قرص مخدرقبل ترويجها علي عملائه بقرى ومدينة الفشن ببنى سويف.

كان الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث الفشن، تلقى معلومات باتجار "عمرو .ج" - 26 سنة مقيم فى مدينة الفشن - في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات أمر العميد خالد جبيلى، رئيس المباحث الجنائية، بسرعة ضبطه وما بحوزته من مخدرات.

قاد العقيد محمد عبد اللطيف، رئيس مباحث جنوب بنى سويف، حملة داهمت منزل المتهم وضبطته وبحوزته نصف كيلو حشيش و700 قرص مخدر، وبإحالته إلى النيابة باشرت التحقيق.

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مصر 365