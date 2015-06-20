السجن سنة لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لآخر فى مشاجرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج "محمد – ج – أ" بالسجن سنة لاتهامه بالتعدى بالضرب على "عصام – ع – ن" وإصابته بعاهة مستديمة فى مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين محمد جمال عبد الشافى ومحمد فوزى بأمانة سر محمود سيد ورمضان حسن.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو 2013 بتلقى رئيس مباحث مركز البلينا بلاغا بإصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة، وأن المتهم المذكور تعدى عليه بعصا على رأسه خلال مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب لهو الأطفال، وبالقبض على المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة.