أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن سنة لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لآخر فى مشاجرة بسوهاج

Google+ Print
السجن سنة لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لآخر فى مشاجرة بسوهاج السجن سنة لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لآخر فى مشاجرة بسوهاج
عاقبت محكمة جنايات سوهاج "محمد – ج – أ" بالسجن سنة لاتهامه بالتعدى بالضرب على "عصام – ع – ن" وإصابته بعاهة مستديمة فى مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين محمد جمال عبد الشافى ومحمد فوزى بأمانة سر محمود سيد ورمضان حسن.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو 2013 بتلقى رئيس مباحث مركز البلينا بلاغا بإصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة، وأن المتهم المذكور تعدى عليه بعصا على رأسه خلال مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب لهو الأطفال، وبالقبض على المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365