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اتعرف على أضرار التمر هندى الجاهز..أهمها ضعف مناعة الأطفال

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اتعرف على أضرار التمر هندى الجاهز..أهمها ضعف مناعة الأطفال اتعرف على أضرار التمر هندى الجاهز..أهمها ضعف مناعة الأطفال
فى رمضان اعمل التمر فى بيتك، نصيحة تقدمها الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أننا جميعا نعشق مشروب "التمر هندى"، خاصة فى شهر رمضان الفضيل، ولكن الكثير من النوعيات الجاهزة وغير المعدة منزليا منه، لها الكثير من الأضرار كما أن مذاقه يختلف تماما عن مذاق نظيره المعد منزليا.

وتابعت سمر موضحة أن التمر هندى أحد أفضل المشروبات الرمضانية، والتى يفضلها الصائمون وفور انتهائهم من طعام الإفطار يبدأ كل منهم فى تناول أكواب عديدة منه، ولكن التمر الهندى الجاهز له العديد من الأضرار، أهمها على الإطلاق ما يطال المعدة، ولأنه يحتوى على كم هائل من الألوان الصناعية ومكسبات اللون والطعم، ولا يضاف إليه إلا نسبة بسيطة من التمر الجاف، فهو يساعد على الشعور بالغثيان والتهاب الأمعاء، كما يتسبب فى الإصابة بقرحة المعدة والالتهاب بشكل عام، كما يضر مرضى الارتجاع بشدة.

والصائم معدته تحتاج للأطعمة والمشروبات الحانية، لذا فهذه النوعيات الضارة من التمر هندى الجاهز تعمل على زيادة أحماض المعدة ثورة، كما تقلل من حالة سكونها، كما تقلل المناعة وتؤثر على صحة الأطفال، وتسبب "شرقة" أو سعال الأطفال نظرا لمكسبات الطعم والرائحة الكثيرة فيها.

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مصر 365