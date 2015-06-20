د. خالد عمارة يكتب: الطرق غير الجراحية لعلاج آلام الظهر والعمود الفقرى

آلام الظهر من أكثر الأمراض التى يعانى منها البشر، وهى تتسبب فى العديد من المشاكل وربما الإعاقة، وهذه الآلام يمكن أن تكون من العضلات بسبب ضعف العضلات أو التهابات العضلات، ويمكن أن تكون من خشونة المفاصل الصغيرة بالعمود الفقرى ويمكن أن تكون من خشونة وتآكل الغضاريف، ويمكن أن تكون بسبب الانزلاق الغضروفى والضغط على الأعصاب المجاورة للفقرات فى القناة العصبية، ويمكن أن يكون ألماً من مكان آخر مثل الفخذ أو البطن أو الحوض أو الكلى.

والفحص الطبى مع الأشعات يحدد السبب الحقيقى ومصدر الالم وبالتالى يحدد خطة العلاج الصحيحة، وأغلب حالات الم الظهر يمكن علاجها بدون جراحة وبنسبة نجاح عالية، كما ان بعض الحالات التى تحتاج إلى الجراحة لكن لا تريد الجراحة أو يكون هناك خوف من المضاعفات يمكن أن يساعدها الطب الحديث بطرق عديدة.

من طرق العلاج غير الجراحى لآلام الظهر وعرق النسا وتآكل أو خشونة الغضاريف العلاج الطبيعى وتأهيل العضلات وتقويتها لتقليل الاحمال على العمود الفقرى والأعصاب.

من الطرق الأخرى الفعالة لعلاج ألم الظهر والانزلاق الغضروفى الحقن الموضعى، حيث يتم حقن فى الظهر حيث موضع الالتهاب أو الألم أو التآكل، ويكون الحقن فى حجرة العمليات تحت مخدر وتعقيم كامل لمنع حدوث تلوث ويتم الاستعانة بجهاز الأشعة فى حجرة العمليات لعمل الحقن فى المكان الصحيح.

وفى هذه الحالات يكون الحقن بمواد مسكنة موضعية مع مواد مضادة للالتهاب ويمكن اضافة تركيز الصفائح الدموية أو الكورتيزون الموضعى أو السائل الزلالى الموضعى إلى الحقن حسب الاحتياج الذى يحدده الطبيب المعالج.

ويجب أن نتذكر أن الحقن الموضعى ذو فاعلية كبيرة فى الحالات المناسبة وبشرط عمله بالطريقة الصحيحة ويستمر مفعول هذا الحقن من 9 أشهر إلى 3 سنوات حسب الأبحاث وهذا يعتبر أكثر أمانا وفاعلية من استعمال المسكنات التى تؤثر على الجسم و تضر المعدة والكبد والكلى.