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فى أول سنة صيام.. تجنب تلك الأخطاء حتى لا تنفر طفلك منه

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فى أول سنة صيام.. تجنب تلك الأخطاء حتى لا تنفر طفلك منه فى أول سنة صيام.. تجنب تلك الأخطاء حتى لا تنفر طفلك منه
أول سنة صيام فى عمر الأطفال، هى التى يبنى على أساسها فيما بعد مدى التزامه بالصيام واقتناعه بهذا الأمر.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال، يوضح أهم الأخطاء التى يرتكبها الأهل مع أطفالهم، وتؤدى إلى تنفيرهم من الصيام.

عود طفلك على الصيام بشكل تدريجى


>يجب أن تبدأ مرحلة الصيام بشكل تدريجى، وهو ما قد يستغرق ثلاث إلى أربع سنوات متتالية، تبدأ بالصيام حتى أذان الظهر، ثم أذان العصر فى العام التالى، ثم صيام يوم إلى أذان العصر، ويوم إلى موعد أذان المغرب فى العام الرابع، مع الحرص على عدم الالتزام بالصيام لأكثر من أربعة أيام متتالية، وخاصة فى العامين الأولين من التدريب، ويجب أن يحصل الطفل على راحة من يوم إلى يومين كل ثلاثة إلى أربعة أيام صيام متتالية.

المكافئة والقدوة الحسنة أفضل الطرق لتعليم طفلك الصيام


>ويؤكد طلعت على ضرورة عدم إجبار الطفل على الصيام، فى حالة عدم رغبته فى ذلك ومع صغر سنه، ويجب أن يتم التناقش معه بهدوء فى هذا الأمر، ومنحه التشجيع والهدايا فى حالة صيامه، كما يجب أن نتنبه إلى تقديم القدوة الحسنة له، فلا يصح أن نطالبه بالصيام فى حين أنه يرى أحد أبويه لا يلتزم بهذا الأمر.

ويؤكد طلعت أن فى الأيام الأولى للصيام لا يجب أن نمنع الماء بشكل خاص عن الطفل، وخاصة فى حالة طلبه للماء بإلحاح.

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مصر 365