لو بتعانى من حب الشباب.. حلل هرمونات وابعد عن الأملاح

تعانى بعض الفتيات من انتشار الحبوب فى الوجه أو الجسم بكميات كبيرة مما يتسبب لهم فى معاناة وحالة نفسية للمنظر الجمالى، كما أن لها العديد من الاسباب المؤدية لها كخلل الهرمونات وغيرها.

يقول الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية، إن الحبوب تنتشر فى الوجه والجسم، نتيجة لنشاط بعض الهرمونات فى الجسم، والتى تزداد قبل الدورة الشهرية وتقل بعد انتهاؤها، موضحا أن الحبوب تزداد مع اضطراب الجهاز الهضمى وتناول بعض الأطعمة التى تحتوى على دهون أو أملاح، حيث تساعد على نشاط الخلايا الدهنية، ويكون الأكثر عرضة لظهور الحبوب بشكل سريع أصحاب البشرة الدهنية.

لذا ينصح د. محسن سليمان الأشخاص الذين يعانون من انتشار الحبوب، إذا استمرت لفترة طويلة بإجراء بعض الفحوصات اللازمة كتحليل الهرمونات وتحليل براز والكشف عند طبيب باطنة، للتعرف على المشكلة التى تتواجد بالجهاز الهضمى والبعد عن الأكلات التى تحتوى على كميات كبيرة من الدهون والأملاح، ويحدد الطبيب العلاج المناسب حسب كل حالة.