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باحث تغذية: التمر الهندى يمنع الحموضة عند الصائم ويخلص الدم من السموم

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باحث تغذية: التمر الهندى يمنع الحموضة عند الصائم ويخلص الدم من السموم باحث تغذية: التمر الهندى يمنع الحموضة عند الصائم ويخلص الدم من السموم
قال الدكتور إبراهيم بدوى الأستاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بشعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن عصير التمر الهندى له فوائد كثيرة للصائمين فى رمضان.

وقال الدكتور إبراهيم بدوى فى تصريحات صحفية إن عصير التمر يساعد فى التخفيف والمنع من الحموضة الزائدة عند الصائم وتخليص الدم من السموم كما يستخدم فى علاج ارتفاع ضغط الدم وإزالة غازات المعدة ومرطب للحلق، مؤكدا أنه لا توجد أى محاذير لتناوله حتى بالنسبة للحوامل والأطفال.

وبالنسبة لمشروب الخروب فقال بدوى إنه غنى بالكالسيوم والألياف النباتية (26%) وفيتامين A ومضادات الأكسدة، وبه سكريات بنسبة عالية وطعمه حلو، مشيرا إلى أنه يعد ملينا طبيعيا لحالات الإمساك وعند خلطه مع الجزر فهو علاج فعال للإسهال ويقلل من زيادة حالات القىء، مؤكدا أنه لا توجد أى محاذير تمنع تناوله.

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