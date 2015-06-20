الأوقاف: فحص جميع مكتبات المساجد ومصادرة الكتب المتشددة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت الإرشاد الدينى والتفتيش العام بالوزارة بمتابعة المديريات للقيام بعملية جرد وفحص عاجل لمحتويات مكتبات المساجد، والمكتبات العامة التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، وسرعة تنقيتها من أى مواد علمية أو دعوية تتبنى اتجاهات لا تتناسب وسماحة الإسلام ، سواء أكانت كتبا ، أم أشرطة ، أم أقراصا مدمجة ، أم غير ذلك.

وكلف الوزير، بموافاة المديرية التابع لها المسجد بقائمة بجميع محتويات المكتبة، سواء أكانت مقروءة ، أم مسموعة ، أم مرئية ، لاعتماد ما تراه مناسبا منها ، وموافاة الإرشاد الدينى بالوزارة بالقوائم لاعتمادها ، وتعليق القائمة المعتمدة مختومة بخاتم الوزارة فى مكان بارز بالمكتبة، وعدم ضم أى كتب جديدة إلا عن طريق الإدارة العامة للإرشاد الدينى والمكتبات بديوان عام الوزارة.

وحملت الوزارة أمام المسجد ومفتش المنطقة مسئولية متابعة المكتبات، و شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بأن المنبر أمانة ومسئولية ، ويجب عدم تمكين أى شخص منه ما لم يكن مصرحا له بالخطابة، وموجها للمسجد بخطاب رسمى مكتوب ومعتمد من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد، مع التأكيد على أن أى مبالغ تصرف لأى خطيب، سواء من مجلس الإدارة أم من غيره ، بخلاف مكافأة الخطابة المقررة قانونا لخطباء المكافأة، والتى تُصرف بمعرفة المديريات يُعد مخالفة لتعليمات الوزارة تستوجب المساءلة.