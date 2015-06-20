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محلب ووزيرا الأوقاف والرياضة يصلون ملتقى الفكر الإسلامى بمركز شباب الجزيرة

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محلب ووزيرا الأوقاف والرياضة يصلون ملتقى الفكر الإسلامى بمركز شباب الجزيرة محلب ووزيرا الأوقاف والرياضة يصلون ملتقى الفكر الإسلامى بمركز شباب الجزيرة
وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، مركز شباب الجزيرة، للمشاركة فى ملتقى الفكر الإسلامى، بالتعاون مع وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ويقام الملتقى يوميا بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة بحضور 100 شاب من مختلف المحافظات من مراكز الشباب وشباب الجامعات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى 25 شابا من شباب الدعاة يتم دعوتهم من خلال وزارة الأوقاف.

ويشارك فى الملتقى نخبة من العلماء والمفكرين والمسئولين حول أهم القضايا التى تشكل محورا رئيسا فى هذه المرحلة، وتحديدا التى تخص الشباب ومنها قضايا الإدمان، مفهوم الوسطية فى الإسلام، الحجاب، الخلافة، عمل المرأة، والإلحاد، والتشيع السياسى، وقضايا الأسرة، وتفشى ظاهرة الطلاق.

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