أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

معهد الفلك:الهلال والمشترى والزهرة تشكل منظرًا جميلا بسماء القاهرة الليلة

Google+ Print
معهد الفلك:الهلال والمشترى والزهرة تشكل منظرًا جميلا بسماء القاهرة الليلة معهد الفلك:الهلال والمشترى والزهرة تشكل منظرًا جميلا بسماء القاهرة الليلة
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال رمضان سيشكل مع كوكبى الزهرة والمشترى منظرا جميلا باتجاه الغرب من سماء القاهرة.. مساء اليوم السبت.

أكد الدكتور أشرف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصريين سيتمكنون من رؤية الظاهرة بالعين المجردة بعد غروب الشمس اليوم، السبت، وحتى التاسعة والنصف مساء، مشيرا إلى أن هلال رمضان سيكون على يمينه كوكب الزهرة وسيعلوه كوكب المشترى خلال هذه المدة الزمنية.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أن الأجرام الثلاثة ستجتمع فى هذا الوضع أمام نجم قلب الأسد الأقل إضاءة مؤكدا أنها ستكرر مع بداية الشهر العربى المقبل، لافتا إلى أن الوضع سيختلف، حيث سيظهر هلال رمضان وعلى يمينه كوكب المشترى وسيعلوه كوكب الزهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365