معهد الفلك:الهلال والمشترى والزهرة تشكل منظرًا جميلا بسماء القاهرة الليلة

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال رمضان سيشكل مع كوكبى الزهرة والمشترى منظرا جميلا باتجاه الغرب من سماء القاهرة.. مساء اليوم السبت.

أكد الدكتور أشرف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصريين سيتمكنون من رؤية الظاهرة بالعين المجردة بعد غروب الشمس اليوم، السبت، وحتى التاسعة والنصف مساء، مشيرا إلى أن هلال رمضان سيكون على يمينه كوكب الزهرة وسيعلوه كوكب المشترى خلال هذه المدة الزمنية.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أن الأجرام الثلاثة ستجتمع فى هذا الوضع أمام نجم قلب الأسد الأقل إضاءة مؤكدا أنها ستكرر مع بداية الشهر العربى المقبل، لافتا إلى أن الوضع سيختلف، حيث سيظهر هلال رمضان وعلى يمينه كوكب المشترى وسيعلوه كوكب الزهرة.