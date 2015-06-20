إحالة مسئولي العلاقات العامة بديوان المنوفية «للتحقيق» بسبب بلبل البلطجي

قال سكرتير عام محافظة المنوفية، اللواء أسامة فرج إنه قرر إحالة المسئولين بالعلاقات العامة بديوان عام المحافظة للتحقيق بسبب واقعة مشاركة ”بلبل البسطويسي” أشهر بلطجية العزبة الغربية فى إفتتاح نفق السمك بجوار محافظ المنوفية وحمل مقص الإفتتاح.

وكان محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبد الباسط، أفتتح نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي ( كوبري السمك ) سابقًا، بحضور اللواء هشام شادى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم وبحضور جماهيري كثيف، وأثناء الافتتاح ظهر “بلبل البسطويسى” أشهر بلطجية العزبة الغربية بشبين الكوم يحمل مقص الإفتتاح لمحافظ المنوفية.