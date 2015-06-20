مصرع 3 أشخاص في حادثين متفرقين بنجع حمادي

لقى 3 أشخاص اليوم مصرعهم في حادثين متفرقين بينهما شخصين إثر حادث سير والأخر صعقًا بالكهرباء بمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بمصرع 3 أشخاص بنجع حمادي.

كشفت التحريات مصرع كلا من “إبراهيم . خ . ح – 14 سنة” و مقيم بقرية الدرب، و ” أحمد . ن . ع – 16 سنة” إثر اصطدام دراجتهم البخارية التي كانا يستقلانها بسيارة بالقرب من مدخل قرية ” الغربي بهجورة ” بنجع حمادي ومصرع المدعو ” حمدى . ي . ح” عامين ومقيم بقرية بهجورة صعقًا بالكهرباء إثر إمساكه بأحد أسلاك الكهرباء المكشوفه فتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.