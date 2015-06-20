أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع 3 أشخاص في حادثين متفرقين بنجع حمادي

Google+ Print
مصرع 3 أشخاص في حادثين متفرقين بنجع حمادي مصرع 3 أشخاص في حادثين متفرقين بنجع حمادي

أرشيفية

لقى 3 أشخاص اليوم مصرعهم في حادثين متفرقين بينهما شخصين إثر حادث سير والأخر صعقًا بالكهرباء بمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بمصرع 3 أشخاص بنجع حمادي.

كشفت التحريات مصرع كلا من “إبراهيم . خ . ح – 14 سنة” و مقيم بقرية الدرب، و ” أحمد . ن . ع – 16 سنة” إثر اصطدام دراجتهم البخارية التي كانا يستقلانها بسيارة بالقرب من مدخل قرية ” الغربي بهجورة ” بنجع حمادي ومصرع المدعو ” حمدى . ي . ح” عامين ومقيم بقرية بهجورة صعقًا بالكهرباء إثر إمساكه بأحد أسلاك الكهرباء المكشوفه فتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا