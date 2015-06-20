أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. قافلة طبية للكشف على 1391 مريض من أهالي سمسمطا ببني سويف‎

Google+ Print
بالصور.. قافلة طبية للكشف على 1391 مريض من أهالي سمسمطا ببني سويف‎ بالصور.. قافلة طبية للكشف على 1391 مريض من أهالي سمسمطا ببني سويف‎

وحدة صحة الأسرة

تحت رعاية الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والمهندس رمضان بخاطرة منسق القوافل العلاجية المتنقلة، أقيمت القافلة العلاجية المجانية لقرية التضامن التابعة لإدارة سمسطا الصحية ببني سويف، وذلك علي مدار يومي تم خلالهم الكشف الطبي على 1391 مريض وصرف العلاج اللازم لهم من خلال أطباء في جميع التخصصات، وكذلك عمل التحاليل الطبية اللازمة وتحويل بعض الحالات المرضية الي مستشفى سمسطا وعمل تقارير للعلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات التثقيفية لأهالي القرية لرفع مستوى الوعي الصحي عن أمراض الصيف وأهمية التغذية السليمة وضرورة تنظيم الأسرة وخطورة ختان الإناث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا