بالصور.. قافلة طبية للكشف على 1391 مريض من أهالي سمسمطا ببني سويف‎

تحت رعاية الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والمهندس رمضان بخاطرة منسق القوافل العلاجية المتنقلة، أقيمت القافلة العلاجية المجانية لقرية التضامن التابعة لإدارة سمسطا الصحية ببني سويف، وذلك علي مدار يومي تم خلالهم الكشف الطبي على 1391 مريض وصرف العلاج اللازم لهم من خلال أطباء في جميع التخصصات، وكذلك عمل التحاليل الطبية اللازمة وتحويل بعض الحالات المرضية الي مستشفى سمسطا وعمل تقارير للعلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات التثقيفية لأهالي القرية لرفع مستوى الوعي الصحي عن أمراض الصيف وأهمية التغذية السليمة وضرورة تنظيم الأسرة وخطورة ختان الإناث.