لص يسرق سوبر ماركت تحت تهديد قنبلة بدائية الصنع بسوهاج‎

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط شخص قام بسرقة 5 قرائص سجائر من سوبر ماركت، أثناء قيام صاحب المحل بتأدية الصلاة فى مسجد بجوار المحل، حيث قام السارق بسرقة المحل وفر هاربًا وبيده قنبلة بدائية الصنع.

وكان اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد قيام شخص بسرقة سوبر ماركت، حال تأدية صاحبة الصلاة وفر هاربًا حيث تبين أن السارق قام بسرقة 5 قرائص سجائر من سوبر ماركت بقرية روافع القصير، وفر هاربًا تجاه قرية المحامدة القبلية وبيدة قنبلة بدائية الصنع، وعلى الفور تم إستدعاء قوات الحماية المدنية وبالتنسيق مع وحدة مباحث مركز سوهاج، تم القبض على المتهم وإبطال مفعول القنبلة والتحفظ عليها تم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيق.