أهالى قرية العنانية بدمياط يشيعون جثامين قتلى اشتباكات الفيس بوك

شيع أهالى قرية العنانية بدمياط، اليوم السبت، جثامين قتلى الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين عائلتى جوهر وجميل، وسط حالة من الحزن والاستياء سادت أنحاء القرية.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا فى محيط القرية تحسبا لتجدد المواجهات مرة أخرى بين العائلتين داخل القرية التى تشهد هدوءا حذرا، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وأصيبت الحياة العامة بالشلل التام

>وكانت منطقة التل بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط قد شهدت فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين عائلتى جوهر وجميل، حيث بدأت وقائع الأحداث عندما دشن مجهولون صفحة على الفيس بوك ضمت ملاسنات بين العائلتين واتهامات لبعض أفراد العائلتين بارتكاب جرائم سرقة، مما دعا أحد أفراد العائلتين لمعاتبة أحد أفراد العائلة الأخرى أثناء جلوسهما على أحد مقاهى القرية، وتطورت المشادة لمشاجرة، تحولت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية والبيضاء، مما أسفر عن مقتل شخصين هما "عطية. ج" 34 سنة و" محمد.حسن 30 سنة" متأثرين بطلقات نارية فى الصدر والبطن، وإصابة ستة أشخاص آخرين وتم نقلهم لمستشفى دمياط العام لتلقى العلاج بينهم مصابان فى حالة خطرة، كما تسببت الاشتباكات فى تحطم مقهى ومحلين تجاريين فى محيط الأحداث، فيما توجهت قوات من الأمن المركزى ومدرعات الشرطة للقرية للسيطرة على الأوضاع والفصل بين العائلتين.