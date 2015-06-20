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طلاب"هندسة الإسكندرية"يشعلون الشماريخ ويكسرون "الزير"لانتهاء الامتحان

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قام طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية داخل الكلية فى حالة من السعادة، وذلك لانتهاء الامتحانات والعام الدراسى، وارتدى الطلاب ملابس موحدة فى نهاية أيام الامتحانات.

وقال الطالب أحمد سعد طالب بكلية الهندسة، إنهم اعتادوا على هذه الطريقة منذ سنوات وذلك تعبيراً عن سعادتهم بالاحتفال بمناسبة انتهاء الامتحانات فى المرحلة الجامعية.

وأشار إلى أنهم يجهزون لهذا اليوم قبل بدء الامتحانات من ملابس وكيفية الاحتفال بشكل مختلف يميز كل قسم بكلية الهندسة، ويظل يتذكره باقى الطلاب فى السنوات الدراسية الأخرى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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