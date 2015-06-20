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إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية

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إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية
قام اليوم العميد محمد عابدين معاون محافظ الإسكندرية للمرافق بالمرورعلى منطقة خورشيد، لمتابعة إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمنطقة العوائد خورشيد بقطر 1000مم أمام محطة مياه شرب السيوف طريق المحمودية العوايد خورشيد.

وتم فتح الخط بعد الانتهاء من إصلاح العطل صباح اليوم فى وجود رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ومعاون المرافق لحى المنتزه أول وحى شرق، وجار إعادة الشىء لأصله والانتهاء من أعمال الرصف.

كما تم المرور على مشروع توصيل خط مياه الشرب 8 بوصة بشارع المدرسة القديمة بعزبة العبيد بخورشيد، وجار العمل على توصيل الفرعيات للأهالى.

والجدير بالذكر أن هذا الخط الرئيسى بطول 1000 متر للقضاء على مشكلة ضعف ضغط المياه بهذه المناطق.

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