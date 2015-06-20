أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة شقيقين بإصابات بالغة بسبب انفجار تنك بنزين بالوادي الجديد

Google+ Print
إصابة شقيقين بإصابات بالغة بسبب انفجار تنك بنزين بالوادي الجديد إصابة شقيقين بإصابات بالغة بسبب انفجار تنك بنزين بالوادي الجديد

أرشيفية

تسبب انفجار حاوية ”تنك” بنزين بقرية العوينة بمركز الداخلة بالوادي الجديد اليوم السبت في إصابة شقيقين بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة لتلقى العلاج.

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من مستشفى الداخلة بوصول كلًا من “محمود إبراهيم فرج” مقيم بقرية العوينة وشقيقه “علي إبراهيم فرج” إلى مستشفى الداخلة بسبب انفجار تنك بنزين بقرية العوينة بمركز الداخلة بالوادي الجديد وبهم إصابات بالغة وحروق متنوعة ومترفقة بأنحاء الجسم وتم تحويل الأخير إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج لسوء حالته الصحية.

تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة للتحقيق ومعرفة أسباب الانفجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا