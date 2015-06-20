إصابة شقيقين بإصابات بالغة بسبب انفجار تنك بنزين بالوادي الجديد

تسبب انفجار حاوية ”تنك” بنزين بقرية العوينة بمركز الداخلة بالوادي الجديد اليوم السبت في إصابة شقيقين بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة لتلقى العلاج.

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من مستشفى الداخلة بوصول كلًا من “محمود إبراهيم فرج” مقيم بقرية العوينة وشقيقه “علي إبراهيم فرج” إلى مستشفى الداخلة بسبب انفجار تنك بنزين بقرية العوينة بمركز الداخلة بالوادي الجديد وبهم إصابات بالغة وحروق متنوعة ومترفقة بأنحاء الجسم وتم تحويل الأخير إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج لسوء حالته الصحية.

تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة للتحقيق ومعرفة أسباب الانفجار.