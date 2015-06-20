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بالصور.. الأهالي يستغيثون بعد غرق كوبري اللوقا بمركز ساحل سليم بأسيوط‎

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بالصور.. الأهالي يستغيثون بعد غرق كوبري اللوقا بمركز ساحل سليم بأسيوط‎ بالصور.. الأهالي يستغيثون بعد غرق كوبري اللوقا بمركز ساحل سليم بأسيوط‎

بعض الأهالي بجوار الكوبري الغارق

فوجئ أهالي قرية “اللوقا” التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط، اليوم بغرق كوبري القرية على نهر النيل بعد إرتفاع منسوب المياه بالنهر وهو ما دفع الأهالي للإستغاثة بمجلس المدينة بالتدخل لإنقاذهم من العزلة التي تسبب فيها حادث الغرق.

على الفور قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ساحل سليم بأسيوط، بالتدخل لردم المنطقة الغارقة من الكوبري تمهيداً لإصلاح جسم الكوبري، والذي يربط قرية اللوقا بجزيرة اللوقا، والذي قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط السابق بإفتتاحه قبيل رحيله.

وقال المهندس سامح عبد العليم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إن معدات وسيارات الحملة التابعة للوحدة المحلية قامت صباح اليوم بردم بداية كوبري قرية اللوقا بعد إرتفاع منسوب مياه النيل.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أن ذلك جاء بناء على إستغاثة من أهالي القرية مشيراً إلى أنه تم الإستجابة على الفور لنداء الأهالي وتم التنسيق مع الري.

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