بالصور.. سكرتيرعام أسوان يسلم والد شهيد كرم القواديس شيك بتكلفة العمرة‎

قام اليوم المهندس محمد مصطفى السكرتير العام لمحافظة أسوان بتسليم والد الشهيد محمد خالد شيك بمبلغ 15 الف جنيه تكلفة رحلة العمرة التى منحها محافظ

> أسوان لوالد ووالدة الشهيد محمد خالد والذى استشهد في احداث الارهاب بسيناء في الحادثة المعروفة بكرم القواديس.

و قدم والد الشهيد محمد خالد الشكر لمحافظ أسوان على أهتمامه ورعايتة لاسرته والذى تمثل فى أداء رحلة العمرة مما يعكس تقدير الدولة والحكومة لأسر الشهداء والذين ضحوا بحياتهم فى سبيل عزة وكرامة الوطن ، مؤكداً على أستعداد أسرة كل شهيد لتقديم المزيد من أبنائهم لدحر الأرهاب و تخليص الوطن من هؤلاء الجبناء الذين لن يستطيعوا أن ينالوا من عزيمتنا وإصرارنا للدفاع عن مقدرات وتراب وأمن مصرنا الغالية

و أكد محمد مصطفى على أنه بمجرد إستيفاء مستندات الصرف من أسرة الشهيد تم عرض مذكرة على محافظ أسوان والذى وافق على الفور بصرف تكلفة رحلة العمرة من صندوق الخدمات التابع للمحافظة فى مطلع يونيو الحالى مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على رعاية أسر شهداء الواجب الوطنى والذين قدموا أرواحهم فداءاً لمصرهم الغالية

وأضاف السكرتير العام بأن أسوان شعباً ومسئولين تؤكد علي وقوفها صفاً واحداًمع الجيش والشرطة أمام أي محاولات من قوي الظلام والإرهاب تهدف لزعزعة الاستقرار والجبهة الداخلية.