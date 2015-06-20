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أمريكا والحلفاء ينفذون 16 ضربة جوية فى العراق و6 ضربات فى سوريا

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أمريكا والحلفاء ينفذون 16 ضربة جوية فى العراق و6 ضربات فى سوريا أمريكا والحلفاء ينفذون 16 ضربة جوية فى العراق و6 ضربات فى سوريا
قال الجيش الأمريكى فى بيان اليوم السبت أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 16 ضربة جوية فى العراق وست ضربات فى سوريا تستهدف تنظيم داعش.

وفى العراق قال البيان أن ضربة جوية استهدفت نقطة تفتيش لداعش ودمرت أيضا حاوية تخزين قرب القائم.

وقال الكولونيل وين ماروتو رئيس الشؤون العامة بقوة المهام المشتركة فى البيان أن ضرب نقطة التفتيش يهدف "إلى الحد من قدرتهم على تقييد حركة السكان فى المناطق التى يسيطر عليها داعش.

وكانت معظم الضربات قرب الموصل واستهدفت ست ضربات وحدة تكتيكية ومنطقة عمليات ودبابة ودمرت مدفعا رشاشا ومبنى لداعش.

وكانت هناك ضربات أيضا قرب بيجى والفلوجة ومخمور والرمادى وسنجار وتلعفر.

وفى سوريا قصفت قوات التحالف اهدافا قرب الحسكة والرقة وتل أبيض.
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