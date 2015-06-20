القوات العراقية تقتل 15 داعشيا فى محافظة صلاح الدين

قتلت القوات العراقية المشتركة ( القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبى )، اليوم السبت، 15 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى فى منطقة تل "أبو جراد" فى قضاء "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وأوضحت مصادر أمنية - فى تصريحات صحفية - أن القتلى من الإرهابيين يحملون جنسيات قوقازية وأن القوات تمكنت من محاصرتهم فى تل أبو جراد وقتلتهم جميعا.

وأشارت إلى أن القوات المشتركة سيطرت بشكل كامل على قطاع عمليات غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين، إلا أنه لاتزال هناك جيوب لمسلحى داعش فى محيط منشآت مصفى "بيجي" أكبر مصافى النفط بالعراق.

وأكدت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة صلاح الدين خلال شهر مايو الماضى أن عمليات "لبيك يا عراق" أمنت بشكل كامل الطريق الرئيسى الذى يربط مصفى وقضاء بيجى بمدينة تكريت.

كان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى قد أعلن فى 26 مايو الماضى، بدء عملية تحرير الأنبار واستكمال تحرير محافظة صلاح الدين شمالى العراق من قبضة (داعش) تحت شعار"لبيك يا عراق"، بمشاركة قوات "الحشد الشعبي" ومقاتلى العشائر.

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