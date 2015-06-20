ضبط منشطات جنسية منتهية الصلاحية داخل محل عطارة بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 121 قرص منشطات جنسية منتهية الصلاحية داخل محل عطارة بمنطقة سيجر أول طنطا قبل بيعها للمواطنين.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام أحمد. م.ا 39 سنة صاحب محل عطارة بميدان سيجر أول طنطا مقيم بقرية شونى مركز طنطا بتجميع كميات كبيرة من المنشطات الجنسية المنتهية الصلاحية وكذا المهربة من الجمارك وغير المسجلة بوزارة الصحة بقصد إعادة توزيعها وبيعها داخل البلاد دون تصريح من وزارة الصحة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المحل وضبط 121 قرص منشطات جنسية منتهية الصلاحية واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع تحرر المحضر 13283 جنح قسم أول طنطا، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.