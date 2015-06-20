حبس ربة منزل لاتهامها بالاتجار فى الأسلحة النارية والمخدرات بدار السلام

أمر حازم اللمعى رئيس نيابة دار السلام بحبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بالاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وحبس عاطلين تم ضبطهما أثناء شرائهما المواد المخدرة من المتهمة لتعاطيها.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث دار السلام تفيد بإتجار "ه.ح" ربة منزل بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وبإعداد كمين لها تم ضبطها وبحوزتها فردين خرطوش وعدد من الطلقات إضافة إلى 190 جراما من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عاطلين أثناء شرائهما المواد المخدرة من المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.