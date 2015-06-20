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مقتل وإصابة 72 حوثيا فى هجوم للمقاومة الشعبية باليمن

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مقتل وإصابة 72 حوثيا فى هجوم للمقاومة الشعبية باليمن مقتل وإصابة 72 حوثيا فى هجوم للمقاومة الشعبية باليمن
ذكرت قناة العربية (الحدث)اليوم السبت ان 72 متمردا حوثيا سقطوا بين قتيل وجريح، فى هجوم للمقاومة الشعبية (المؤيدة للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى) على مواقع ميليشيات الحوثى والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى أحياء عدة باليمن.

وقالت القناة " إن 26 متمردا حوثيا سقطوا بين قتيل وجريح، فى هجوم للمقاومة الشعبية على مديرية أرحب بالعاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى أكثر من 46 متمردا حوثيا لقوا مصرعهم أيضا جراء اشتباكات عنيفة دارت مع المقاومة الشعبية فى موقع الخزان غربى محافظة مأرب".

أما فى محافظة تعز، فقد دارت اشتباكات عنيفة- حسب القناة- بين المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين والموالين لهم من جهة أخرى فى محيط مقر حزب "المؤتمرالشعبى العام" الذى يتزعمه صالح، بالإضافة إلى أحياء عصيفرة والجمهورى وجبل جرة ومنطقة السد التابعة للمحافظة، فضلا عن تعرض أحياء المدينة إلى حملة قصف عشوائية من قبل المتمردين الحوثيين.
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