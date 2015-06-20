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بالصور.. غرق كبرى اللوقا بأسيوط بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل

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تسبب ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل فى غرق كوبرى قرية "اللوقا" التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط الذى يربط قرية اللوقا بجزيرة اللوقا.
>الكوبرى بعد غمره بالمياه -اليوم السابع -6 -2015
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الكوبرى بعد غمره بالمياه


>ومن جهته، قال المهندس سامح عبد العليم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إن معدات وسيارات مجلس المدينة التابعة للوحدة المحلية قامت اليوم السبت بردم بداية كوبرى قرية اللوقا بعد ارتفاع منسوب مياه النيل هذه الأيام وزيادته عن المعدل الطبيعى فى السنوات السابقة مما أدى إلى غرق بداية الكوبرى بماء النيل.
>الوحدة المحلية تردم أجزاء من المناطق الغارقة -اليوم السابع -6 -2015
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الوحدة المحلية تردم أجزاء من المناطق الغارقة


>وأضاف رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أن ذلك جاء بناء على استغاثة من أهالى القرية، موضحًا أنه تم ردم بداية الكوبرى حتى يتمكن الأهالى من الذهاب إلى عملهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

رئيس المدينة خلال متابعته أعمال الردم -اليوم السابع -6 -2015
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رئيس المدينة خلال متابعته أعمال الردم


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