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بالصور.. طرح لحوم بـ50 جنيها للكيلو فى منفذ مجلس مدينة فوه بكفر الشيخ

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أكد محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، أنه تم توفير السلع الغذائية بمنفذ مجلس مدينة فوه، كما تم توفير اللحوم تحت إشراف طبى ورجال بسعر الكيلو 50 جنيهاً.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الهدف من إقامة تلك المنافذ ضبط الأسعار، مؤكداً أنه سيتم توزيع كرتونه رمضان على الفقراء.

وأشار إلى أن المحافظ يتابع عمل اللجنة المشكلة من مجلس المدينة لضبط الأسعار، وتوفير كافة احتياجات المواطن فى المنافذ التى تم إقامتها بناء على تعليمات محافظ كفر الشيخ.

وفى سياق متصل، قال الناشط الحقوقى صلاح غبير، إنه يتابع تلك المنافذ التى تم إقامتها فى مدينة فوه، مطالباً بتوفيرها فى كافة قرى المركز.

اللحوم بمنفذ مجلس مدينة فوه ب 50جنيه للكيلو -اليوم السابع -6 -2015
>

اللحوم بمنفذ مجلس مدينة فوه ب 50جنيه للكيلو

زحام حول منفذ اللحوم بمجلس مدينة فوه -اليوم السابع -6 -2015
>

زحام حول منفذ اللحوم بمجلس مدينة فوه

رئيس مجلس المدينة ونوابه يتابعون المنافذ -اليوم السابع -6 -2015
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رئيس مجلس المدينة ونوابه يتابعون المنافذ


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مصر 365

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