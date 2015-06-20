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وكيل أحمد رفعت يوضح لـ في الجول.. حقيقة صورة ' توقيع لاعب إنبي للزمالك '

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وكيل أحمد رفعت يوضح لـ في الجول.. حقيقة صورة ' توقيع لاعب إنبي للزمالك ' وكيل أحمد رفعت يوضح لـ في الجول.. حقيقة صورة ' توقيع لاعب إنبي للزمالك '

أوضح بلال نظير وكيل أعمال نجم إنبي أحمد رفعت حقيقة ما تم تداوله عن توقيع اللاعب الواعد للزمالك.

وكانت صورة قد انتشرت لأحمد رفعت يوقع مع نظير على عقد، وتم اتهامه بأنه وقع للزمالك بدون علم إنبي.

وفسر بلال نظير لـFilGoal.com "اللاعب لم يكن يوقع للزمالك. بل كان يوقع على عقد مع شركتي لتمثيله".

وتابع "عقد اللاعب لازال ملكا لإنبي، وبالتالي كيف لنا أن نوقع لناد أخر من دون موافقة نادينا؟".

رغبة الزمالك

وأكد "اللاعب بالفعل يرغب في الانتقال إلى الزمالك. هذا حقيقي".

ثم استدرك "لكن علينا أن نسلك الطرق الشرعية، وهذا ما نفعله".

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فيديو اليوم السابع