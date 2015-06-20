سؤال في الجول – عبد الحفيظ يرد.. هل يدفع 22 مليون جنيه في إيفونا؟ ' أجوجو جديد! '

هل لو كنت مكان الأهلي أو الزمالك، ستدفع 28 مليون جنيه كلهم في لاعب واحد حتى لو كانت الإشادات تحيط بمستواه؟ هذا السؤال طرحه FilGoal.com على نجوم اللعبة، فتابعونا.

بحسب ما ظهر في التقارير الصحفية المتداولة في مصر والمغرب، فإن صفقة ماليك إيفونا ستكلف الأندية المصرية المهتمة الآتي:

الوداد المغربي سيحصل على مليون و800 ألف دولار. وكيل اللاعب سيجني نصف مليون دولار. واللاعب نفسه يطلب 650 ألف دولار. وإجمالي تلك الحسبة بالمصري 22.49 مليون جنيه.

فهل تدفع يا كابتن سيد في لاعب قوي وسريع ومهاري 22 مليون جنيه وتجعله أغلى لاعب في تاريخ الانتقالات المصرية؟

أجوجو جديد

يقول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي لـFilGoal.com: "أنت بذلك تخلق أجوجو جديد من الناحية المالية على الأقل".

وتابع "لا جدال على إمكانيات إيفونا. إنه مهاجم ممتاز، لكن الصفقة وصلت إلى مرحلة غير عادية بالنسبة لمصر على المستوى المادي".

وأضاف "هذه ليست أسعار الدوري المصري بأي حال".

فخر الدين بن يوسف

وأردف عبد الحفيظ "ثم فلنفكر. لماذا كل هذا المال في إيفونا وقد كان أمامك في سوق الانتقالات لاعب مثل فخر الدين بن يوسف".

وانتقل فخر الدين بن يوسف إلى الترجي الرياضي التونسي.

أين سيلعب

وأكمل عبد الحفيظ "ثم دعونا نرى احتياجات الأهلي لمهاجم. نحن لدينا عماد متعب وأحمد عبد الظاهر وبيتر إيبي وصلاح الدين سعيد والآن معهم جون أنطوي وتعافى لنا عمرو جمال".

وتابع "الآن ماذا سيحدث لو تعاقد الأهلي مع مدرب أجنبي. أغلبهم يطبق 4-2-3-1، فهل يلعب واحد فقط ويجلس كل هؤلاء على الدكة بدون مشكلة؟ أشك".

وفيما يخص الزمالك، أردف عبد الحفيظ "لديك باسم ولديك أحمد علي وخالد قمر. والأمر نفسه ينطبق على الفريق الأبيض".