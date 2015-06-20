تغيير مراقب لجنة ثانوية عامة بالزقازيق بسبب تقصيره فى العمل

قرر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم تغيير مراقب لجنة الثانوية العامة الكائنة بمدرسة الصيادين بالزقازيق بعد شكاوى أولياء الأمور من الغش داخل اللجنة.

كان الوزير تفقد عددًا من لجان الثانوية العامة بالزقازيق، اليوم السبت، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وشكا له أولياء الأمور من تسريب الامتحانات وتسهيل حالات غش وصعوبة بعض المواد وطالبوه بضرورة التصدى لتلك الظاهرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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