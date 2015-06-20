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تغيير مراقب لجنة ثانوية عامة بالزقازيق بسبب تقصيره فى العمل

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تغيير مراقب لجنة ثانوية عامة بالزقازيق بسبب تقصيره فى العمل تغيير مراقب لجنة ثانوية عامة بالزقازيق بسبب تقصيره فى العمل
قرر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم تغيير مراقب لجنة الثانوية العامة الكائنة بمدرسة الصيادين بالزقازيق بعد شكاوى أولياء الأمور من الغش داخل اللجنة.

كان الوزير تفقد عددًا من لجان الثانوية العامة بالزقازيق، اليوم السبت، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وشكا له أولياء الأمور من تسريب الامتحانات وتسهيل حالات غش وصعوبة بعض المواد وطالبوه بضرورة التصدى لتلك الظاهرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


>- لليوم السابع على التوالى بامتحانات الثانوية.. صفحات الغش الالكترونى تواصل تسريب الأسئلة.. تداول امتحان التفاضل والتكامل والجغرافيا بعد 20 دقيقة من بدء اللجنة.. وغرفة عمليات الوزارة تتبع مصدر التسريب
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- الورقة الأصلية لمادة التفاضل لطلاب الثانوية تثبت صحة تسريب الامتحان
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- الورقة الحقيقية لامتحان الجغرافيا تؤكد صحة تسريب أسئلة الامتحان
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- مصدر بالتعليم: إحدى صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة تدار من تركيا
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- استياء بين طلاب الثانوية لصعوبة امتحان الأحياء والجغرافيا
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- "التعليم": رصد 18 حالة غش اليوم فى امتحانات الثانوية العامة
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