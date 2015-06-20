السماح بمغادرة ١٥٢ نازحا يمنياً من القاهرة إلى السعودية

قال صادق عبد العزيز مدير محطة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة الدولي، أنه تم نقل ١٥٢ نازحاً يمنياً من القاهرة إلى السعودية ليعودوا إلى بلادهم، اليوم السبت، وأضاف أن الشركة نقلت ٥٧٦١ يمنيا علي ٣٤ رحلة جوية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تنظم الشركة رحلة أخيرة يوم الاثنين القادم، تنطلق من مطار القاهرة إلى مطار “بيشة” بالسعودية، ثم إلى مطار صنعاء تنقل على متنها ما يقرب من ١٢٠ يمنيا وبعد ذلك يتم ترتيب رحلات تجارية للشركة.

وصرح عبد العزيز أن الخطوط اليمنية بدأت نقل اليمنيين من القاهرة برحلة واحدة يومياً، ثم زادت رحلاتها إلى رحلتين يومياً، ثم ٣ رحلات وحالياً يتم تنظيم رحلات بمجرد توافر عدد من اليمنيين الراغبين فى العودة لليمن، معرباً عن أمله في إستئناف الشركة لتنظيم رحلاتها بشكل طبيعي بين القاهرة وصنعاء في القريب العاجل، وكذلك مع عواصم العالم كافة.

وأضاف عبد العزيز أن وفد اليمن الذي يزور مصر حالياً برئاسة نائب الرئيس، ورئيس الوزراء اليمني خالد بحاح، من المقرر أن يبحث مع المسئولين فى مصر إستئناف تنظيم رحلات مباشرة من القاهرة إلى صنعاء.