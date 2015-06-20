إصابة 7 اشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم في مشاجرة بميدان العروبة دائرة قسم أول سوهاج بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة وتم ضبط طرفي المشاجرة

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بميدان العروبة بين طرف أول: محمود ع. خ 18 عاما عامل مصابًا “بجرح طعني نافذ أعلي البطن من الناحية اليسرى مع ظهور الأمعاء وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وعنتر خ. ع 49 عاما عامل مصابًا “بجرح قطعي أسفل الأصبع الأوسط الأيمن”.

وطرف ثان: مجدي أ. أ 57 عاما عامل وصلاح م. أ 30 عاما عامل مصابًا “بجرح رضي بفروة الرأس” وسعيد خ. م 50 عاما عامل وأحمد ج. ع 20 طالب وعلاء م. ع 42 عاما بائع متجول مصابًا “بكدمة بفروة الرأس وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال القسم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.