طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بالأقصر

أعلن سيد الطاهر وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن طرح كميات كبيرة من السكر والزيت والارز والدقيق والمسلى واللحوم بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم .

وأوضح الطاهر في تصريحات له اليوم السبت تم طرح 500 طن سكر حر بسعر 4،5 جنيه و150 طن زيت حر بسعر يتراوح بين 8 و9 جنيه للزجاجة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بالمحافظة .

وأضاف الطاهر كما تم طرح 50 طن لحوم مبردة مذبوحة داخل البلاد بسعر 40 جنيه للكيلو السوداني و57 جنيه للاسترالي .

تابع وكيل وزارة التموين بالأقصر وطرح في المجمعات الاستهلاكية كذلك 200 طن دقيق فاخر بسعر 3 جنيه و75 قرش للكيلو بالإضافة لطرح كميات كبيرة من الياميش والمكسرات والذبيب ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة .