تعليم السويس: اعتداء طالبة على رئيس لجنة و6 حالات غش بامتحانات الثانوية

>قال أيمن سمير المسئول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن غرفة عمليات امتحان الثانوية العامة اليوم بالمحافظة سجلت عدة مخالفات من جانب الطلاب، منها 6 حالات غش بجهاز المحمول بلجنة مدرسة اللغات الرسمية الإنجليزية وحالة اعتداء بالضرب.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إحدى الطالبات بلجنة الشهيدة شادية سلامة بالنظام الحديث قامت بالتعدى بالضرب على المعلمة عضو اللجنة المكلفة كمسئولة للأمن عند بوابة المدرسة بعد أن أصرت على تفتيش الطالبة التى رفضت و قامت على الفور بضرب المعلمة، وحين حاول رئيس اللجنة احتواء وتهدئة الموقف انهالت الطالبة أيضاً على رئيس اللجنة وتم إخطار عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم و رئيس غرفة العمليات، تم الاتفاق على دخول الطالبة والسماح لها بأداء الامتحان، فيما باشرت الشئون القانونية التحقيق فى الواقعة و كذا واقعتى الغش.

وفى لجنة مدرسة العاشر من رمضان الثانوية بنات أصيبت إحدى الطالبات بحالة إغماء عقب مرور 45 دقيقة من بداية الوقت الرسمى للامتحان، وتم نقلها بسيارة إسعاف بصحبة ولى أمرها، وتم عمل مذكرة إثبات حالة، وتكررت حالة الإغماء لطالبة أخرى بمدرسة الشهيدة شادية سلامة أثناء الامتحان لكنها تعافت عقب إجراء الإسعافات الطبية داخل اللجنة وواصلت أداء امتحانها.

وأبدى عدد من الطلاب استياءهم من صعوبة فى جزئيات مادة الأحياء التى جاءت حسب ما جاء على لسانهم شديدة التعقيد.