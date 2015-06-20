ننشر صورا لزيارة وزير التربية والتعليم لمدارس ومديرية أمن الشرقية

توجه الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إلى مبنى مديرية أمن الشرقية، ظهر اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء جولته وتفقده العديد من لجان امتحانات الثانوية العامة.

وصافح الرافعى عددا كبيرا من قيادات المديرية والضباط داخل مكاتبهم، كما شكرهم على جهود تأمين لجان امتحانات الثانوية.

يأتى ذلك خلال زيارته المفاجئة لمحافظة الشرقية، التى تفقد خلالها العديد من لجان امتحانات الثانوية العامة، وبعد انتهاء جولته التفقدية قام بزيارة مديرية أمن الشرقية.

>