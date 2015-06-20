ننشر أسماء المتهمين الثلاثة فى واقعة اشتباكات العنانية بدمياط

ألقت أجهزة الأمن بدمياط القبض على "أحمد س .ح .ج" 25 سنة نجار وبحوزته سلاحا ناريا عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39، و"محمد ح .م" 55 سنة نجار، و"مجدى .ح .ج" 22 سنة نجار، وجميعهم مقيمون بقرية العنانية على خلفية اتهامهم فى واقعة الاشتباكات التى وقعت أمس الجمعة بين عدد من شباب القرية بسبب صفحة فيس بوك تحمل اسم "المستخبى بان ".

وأدت الاشتباكات إلى وفاة كل من عطية عادل على جميل سن 32 نجار، متأثراً بإصابته بطلق نارى أعلى الفخذ الأيسر، ومحمد حسن حسن عوض سن 26 نجار، متأثراً بإصابته بطلق نارى بالصدر، وإصابة على عادل على جميل سن 39 نجار، بطلق نارى بالركبة اليسرى والساق اليمنى، وجميعهم مقيمون بناحية العنانية دائرة مركز دمياط، وتم نقلهم لمستشفى دمياط التخصصى، وقامت الأجهزة الأمينة بفرض طوق أمنى على القرية وتمت السيطرة على الموقف .

وبسؤال كل من مندوه عادل على جميل سن 45 نجار "شقيق المتوفى الأول والمصاب الأول"، وحسام حسن حسن عوض سن 37 موظف بميناء دمياط "شقيق المتوفى الثانى" ومقيمان بالقرية اتهما المذكورين وآخرين بالتعدى على المجنى عليهم بالضرب بسلاح نارى مما نتج عنه حدوث إصاباتهم ووفاتهم وعللا ذلك لحدوث تعدى بالسب والقذف بين الطرفين على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11231 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2015م، جـار العرض على النيابــة العامـــة.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد العطار وكيل مديرية الصحة بدمياط أن حالات الوفاة التى سجلت بسجلات الصحة هى حالتين أحدهما نقلت مباشرة الى مستشفى التخصصى والأخرى تم نقلها إلى مشرحة التخصصى بعد أن توفيت فى مستشفى السلام بدمياط .