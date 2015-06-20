بالصور.. تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية بالغربية رغم حرارة الجو

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية "القسم الأدبى" بعد أداء امتحان الجغرافيا، ففى الوقت الذى أعرب فيه الكثير عن سعادتهم من امتحان الجغرافيا، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة من المنهج المقرر والوقت كان كافيًا لحل جميع الأسئلة، إلا أن بعض الطلاب قالوا إن الامتحان صعب وليس فى المستوى المتوسط.

أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بطنطا

>وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالغربية عدم تلقيها أى شكاوى على مدار اليوم الأول فى امتحان الجغرافيا، وتسلم الطلاب أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد، ولم يتضرر أحد من وجود أسئلة خارج المنهج الدراسى المقرر.

مراجعات الأسئلة بعد الامتحان في لجان طنط

>ورغم حرارة الجو والصيام إلا أن جميع اللجان قد شهدت تكدسًا من قبل أولياء الأمور، فى انتظار خروج أبنائهم، وظلوا فى قلق وترقب حتى خرج الطلاب من اللجان، وقابلوهم بالأحضان وراجعوا معهم ورقة الأسئلة بالإجابات.

الفرحة علي وجوه الطلاب عقب أداء الامتحان

>وشهدت اللجان إجراءات أمنية مكثفة من قبل القوات المعنية بتأمين اللجان، والحفاظ على الأمن العام من مديرية أمن الغربية بناءً على بروتوكول تنسيق بين التعليم والأمن للحفاظ على الطلاب، وتأمين سير الامتحانات، ومنع أى أعمال شغب، أو محاولات تكدير للأمن العام منى قبل العناصر الإرهابية.

وكان أحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد طالب المراقبين ومسئولى اللجان بضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلاب، والدقة فى مراجعة أوراق الأسئلة والإجابة، وضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.



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تكدس من أولياء الأمور لحظة خروج الطلاب



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الطلاب يعد امتحانات الجغرافيا

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