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الأمن العام يضبط 73 قطعة سلاح و52 هاربا من السجن و3 عصابات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 73 قطعة سلاح و52 هاربا من السجن و3 عصابات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 73 قطعة سلاح و52 هاربا من السجن و3 عصابات خلال 24 ساعة
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاتهم الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 73 قطعة سلاح نارى، 126 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 52 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 6803 حكم قضائى متنوع وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 517 دراجة بخارية مخالفة).

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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