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انتشال جثة شاب من نهر النيل بالأقصر

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انتشال جثة شاب من نهر النيل بالأقصر انتشال جثة شاب من نهر النيل بالأقصر
نجح رجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، فى انتشال جثة لشاب توفى غرقاً بنهر النيل، بالقرب من ديوان محافظة الأقصر، تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من فرق الإنقاذ النهرى بالمحافظة، تفيد فيه بعثورها على جثة لشاب يدعى "إبراهيم.ك" 26 سنة، متوفياً فى نهر النيل بعد غرقه ومرور أكثر من 6 ساعات على تواجد الجثة بالماء، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بدفن جثة المتوفى لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

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مصر 365