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حبس 7 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة بحلوان

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حبس 7 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة بحلوان حبس 7 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة بحلوان
أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار شريف مختار، بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والتشاجر، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين 12 متهما بسبب أعمال البلطجة وفرض السيطرة بحلوان، وتشاجر طرفا المشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية.

تلقى اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بحلوان، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافا نشب بين 6 أشخاص وبين 6 آخرين بسبب البلطجة وفرض النفوذ والسيطرة وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، بالإضافة إلى إثارة الذعر بين المواطنين، وتمكن رجال المباحث من فض المشاجرة وضبط 7 متهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365