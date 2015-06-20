مقتل شخصين فى انفجار سيارة مفخخة أمام جامع للحوثيين باليمن

قتل مواطنان يمنيان وأصيب 6 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة وضعت أمام جامع قبة المهدى بصنعاء بعد ظهر اليوم.

وصرح مصدر أمنى يمنى بأن السيارة المفخخة وضعت أمام البوابة الشرقية لجامع قبة المهدى وتم تفجيرها مما أدى إلى مقتل الشخصين وحدوث أضرار فى الجامع وعدد من المنازل المجاورة له فى صنعاء القديمة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الانفجار لإجراء التحقيقات فى هذا الحادث الإرهابى.

وجامع قبة المهدى التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين أحد مساجد مدينة صنعاء القديمة وبناه الإمام المهدى فى سنة 1164 والذى توفى عام 1189 ودفن بجوار الجامع.

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