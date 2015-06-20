مستشفى القاسمي يستخدم «أروبيلا» لعلاج الجروح

كشف مستشفى القاسمي عن استحداث جهاز جديد يعتبر من التقنيات الحديثة والتي تستخدم في معالجة الجروح العادية والمزمنة، بالاضافة لإزالة الجلد الميت، ويدعى الجهاز «اروبيلا» وهو اهداء من الشركة المصنعة له، نتيجة التعاون بين المستشفى والولايات المتحدة الأميركية، وذلك لأن وحدة الجروح في المستشفى هي الوحيدة على مستوى وزارة الصحة المختصة باستخدام التقنيات الحديثة لعلاج الجروح.

وقال الدكتور صفوت الحسيني استشاري جراحة التجميل ورئيس قسم الجروح في مستشفى القاسمي لـ«البيان» «منذ أكثر من عامين ارتأت ادارة مستشفى القاسمي بانشاء وحدة خاصة لمعالجة الجروح وخاصة الجروح المزمنة الناتجة عن الاصابات او القدم السكرية»، مشيراً إلى أنه مؤخراً استقطب المستشفى احدث التقنيات الحديثة في علاج الجروح وهو جهاز «اروبيلا» الذي يعمل من خلال الموجات فوق الصوتية وهو الاول ضمن مستشفيات وعيادات وزارة الصحة، علماً بأن الجهاز هدية من الشركة الامريكية المصنعة له، وأن تكلفة الجهاز حوالي 230 ألف درهم، حيث يستخدم هذا الجهاز الجديد في ازالة الجلد الميت، وتنظيف الجروح وخاصة الجروح المزمنة الناتجة عن بعض الامراض الخطيرة.

سهولة الاستعمال

واوضح الدكتور الحسيني ان الجهاز الجديد يتميز بأنه سهل الاستعمال، ويتضمن أكبر قدر من الامان والسلامة لمستخدميه، بالاضافة الى انه لا يحتاج الى اجهزة مانعة التجلط، حيث انه يساعد على زيادة هرمون عامل النمو، وزيادة الشعيرات الدموية المطلوبة لسرعة التئام الجروح، وخاصة الجروح المزمنة، مشيرا الى ان الجهاز الجديد يقوم بقتل جميع انواع البكتيريا.

واشار الدكتور صفوت الحسيني الى انه من ضمن الحالات التي يستخدم فيها الجهاز الجديد هي: القدم السكرية، قرح الفراش، وجميع أنواع الجروح المزمنة والحروق، وازالة طبقة البيوفيلم وهي المسؤولة عن جعل الجروح مزمنة.