"طرق دبي" تبدأ المرحلة الأولى لتطوير شارع سيح السلم بـ 69 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس المجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بدأت هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية شارع سيح السلم بطول 12 كيلومتر، بتكلفة 69 مليون درهم، وتبدأ من فندق باب الشمس ومدينة دبي الدولية للقدرة الى دوار استراحة الدراجات الهوائية على شارع القدرة، وسيتم في الفترة القادمة تنفيذ المرحلة الثانية من دوار استراحة الدراجات الهوائية وحتى طريق دبي ـــ العين بطول 20 كيلومتراً.

وقال سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: يهدف مشروع تطوير شارع سيح السلم رفع درجة السلامة والانسيابية على الشارع، حيث سيتم توسعة الشارع القائم حالياً من فندق باب الشمس الى دوار استراحة الدراجات الهوائية على شارع القدرة ليكون مسارين في كل اتجاه، وسيتم انشاء ثلاثة دوارات جديدة في مناطق التقاطعات، إضافة إلى إنارة الطرق وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار وحماية الخدمات الحالية وتحويلها في بعض الأماكن، كما سيتم وضع حواجز معدنية في الجزيرة الوسطية لمنع حركة الدوران العشوائي للخلف، إلى جانب تجديد الخطوط الأرضية والحفاظ على جميع الأشجار الموجودة.

وأضاف: ستبدأ الهيئة في الفترة القريبة القادمة تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شارع سيح السلم، من دوار استراحة الدراجات الهوائية وحتى شارع دبي ـــ العين بطول 20 كيلومتراً، مشيراً إلى أن انجاز المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية ستخلق محوراً رئيساً يبدأ من مدينة دبي الدولية للقدرة وحتى دوار استراحة الدراجات، ومنه يمكن الاتجاه إلى طريق دبي ـــ العين، أو إلى شارع القدرة الذي يمر فوق شارع الامارات وشارع الشيخ محمد بن زايد وصولاً لمنطقة جميرا.

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هيئة الطرق والمواصلات انجزت العام الجاري مشروع توسعة شارع القدرة من تقاطع جبل علي لهباب وحتى دوار باب الشمس بطول 12 كيلومتر، بواقع ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وبلغت تكلفة المشروع قرابة 110 ملايين درهم، حيث تم في مطلع العام افتتاح شارع القدرة ابتداء من الجسر فوق شارع جبل علي لهباب وحتى دوار باب الشمس، وتم افتتاح الجسر الجديد الموازي للجسر القديم الذي يعبر شارع جبل علي لهباب بتاريخ 31 يناير الماضي، مع تحويل مسار الدراجات الهوائية إلى الجسر الجديد كما تم تركيب سور حماية يفصل مسار الدراجات عن الشارع، وفي 31 مارس الماضي، تم افتتاح انفاق عبور المركبات والجمال على شارع القدرة.