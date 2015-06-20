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لو طفلك نفسه مسدودة.. اعرفى أهم أسباب فقدان الشهية

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لو طفلك نفسه مسدودة.. اعرفى أهم أسباب فقدان الشهية لو طفلك نفسه مسدودة.. اعرفى أهم أسباب فقدان الشهية
فقدان الطفل للشهية أحد الأعراض التى تؤرق كثيرا من الأمهات قلقا على طفلها من تأثير ذلك على نموه سليما وبصورة صحيحة أو تعرضه لبعض الأضرار الصحية.

حول ذلك تقول الدكتور نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بالقصر العينى، إن إصابة الأطفال بفقدان الشهية أحد المشاكل الشائعة عند الأطفال خاصة بين العام الثانى والثالث والخامس، كما هناك بعض الأسباب التى تساهم فى اصابة الأطفال بفقدان الشهية وأهمها:
>1) طريقة تعامل الأم لطفلها أتباعها أسلوب الإجبار فى التعامل فى أثناء تناول الطفل الطعام .
>2) كراهية الطفل لبعض الأصناف غير المحبب له تناولها.
>3)إصرار الأم على تناول طفلها كميات كبيرة من الطعام .
>عدم شعور الطفل بالسعادة.
>4)تناول الحلوى والمقرمشات تساهم فى شعور الطفل بالامتلاء بالتالى عدم رغبته تناول الطعام لشعوره بالجوع.


>1) النزلة المعوية والتى يصاحبها إمساك .
>2)النزلة الشعبية وارتفاع درجة الحرارة الطفل .
>3)الأصابة بالأنيميا وسوء التغذية .

وتتابع د. نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة عدم تناول طفلها للطعام بالذهاب للطبيب المختص لتحديد السبب وإجراء صورة دم كاملة وظائف كلى وكبد وتحليل بول وبراز وموجات صوتية على البطن".

وأضافت د. نهى قائلة "هناك بعض الإرشادات التى يجب على الأمهات مراعاتها أثناء تناول طفلها الطعام وأهمها":
>1)عدم أجبار الطفل على الطعام وتناول كميات كبيرة من الطعام.
>2)الاهتمام فى التنوع فى الأصناف الطعام وإعطائه الأصناف المحببة له.
>3)فى حالة الأطفال الكبار يفضل الاعتماد على نفسه فى تناول الطعام.
>4)يفضل عدم تناول الطفل الطعام بمفردة .
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مصر 365