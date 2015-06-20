الوقوف على الميزان يوميا الأسلوب الأمثل لفقدان الوزن وعدم اكتسابه مرة أخرى

قال باحثون أمريكيون، إن الوقوف على الميزان بشكل يومى لقياس الوزن، قد يكون أحد المفاتيح الرئيسية وراء فقدان الوزن.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن من يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن يميلون إلى اكتساب 40% من الوزن الذى فقدوه مرة أخرى خلال سنة، ويكتسبون كل الوزن المفقود مرة أخرى ( أو ربما أكثر) بعد خمس سنوات.

والآن، كشفت تلك الدراسة الجديدة التى أجراها باحثون من جامعة كورنيل فى نيويورك أن الأشخاص الذين يقفون على الميزان يوميا ويسجلون أوزانهم بدقة تكون عملية فقدان الوزن الزائد بالنسبة إليهم أسهل، كما أن احتمالات عدم عودتهم إلى اكتساب وزن مرة أخرى خلال عام تكون أكثر.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الشخص سيحتاج فقط إلى ميزان جيد وورقة رسم بيانى، فهذه الطريقة تجبرك على أن تكون واعيا بالعلاقة بين ما تتناوله من طعام ووزنك.

وقال الباحثون إن الكثير من خبراء التغذية ينصحون من يتبعون حمية بعدم وزن أنفسهم يوميا، لكن هذه الدراسة تدعو إلى عكس ذلك، موضحين أن الأشخاص الذين فقدوا وزنا خلال العام الأول من البرنامج التابع للدراسة تمكنوا من الإبقاء على وزن صحى خلال العام الثانى.

وفوجئ الباحثون باكتشاف أن الرجال حققوا نجاحا أكثر من النساء فى هذه العملية، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الأسباب الدقيقة لذلك حتى الآن.

ويرى القائمون على الدراسة أن الوقوف على الميزان كل صباح، يجعل من يتبعون حمية يذكرون انفسهم بالتأثير الكبير الذى يمكن أن يكون لتناول الطعام على الارقام التى يرونها على الميزان، كما يساعد ذلك أيضا فى تحفيز تصرفات ايجابية مثل الذهاب للمشى وممارسة الرياضة أو التقليل من تناول الطعام.