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9 فوائد للتمر الهندى.. أهمها الشعور بالنشاط

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9 فوائد للتمر الهندى.. أهمها الشعور بالنشاط 9 فوائد للتمر الهندى.. أهمها الشعور بالنشاط
عرف التمر الهندى منذ أيام الفراعنة، وانتشر فى بلدان العالم على أيدى العرب، واشتهر بطعمه المميز وفوائده التى لا تحصى.

ولكن ما فوائد تناول مشروب التمر الهندى، وخاصة فى شهر رمضان الكريم؟.

وحول ذلك تجيب الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن التمر الهندى مفيد لصحة الإنسان له يحتوى على نسبة عالية من المعادن التى يحتاجها الجسم، كالحديد والمغنسيوم والكالسيوم وفيتامين ب.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد المهمة التى يحصل عليها صحة الصائم بعد تناوله للتمر الهندى، أهمها:
>1- يقلل من شعور الصائم بالحموضة.
>2- تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله.
>3- يعالج ارتفاع ضغط الدم، ويساعد على تنظيمه.
>4- يخلص المعدة من الغازات .
>5- تناوله يحد من الشعور بالعطش لأنه يعد مرطبا جيدا.
>6- يحد من التعرض لرائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.
>7- يحد من تعرض الجسم للإصابة بالإمساك.
>8- يساعد على إمداد الجسم بالنشاط والحيوية ويحد من تعرضه للخمول والكسل.

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مصر 365