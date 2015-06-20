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7 فوائد للبرقوق أهمها التخلص من الوزن الزائد

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7 فوائد للبرقوق أهمها التخلص من الوزن الزائد 7 فوائد للبرقوق أهمها التخلص من الوزن الزائد
البرقوق من أهم الفواكه التى تتميز بلونها المميز وطعمها الساحر، وأيضا له العديد من الفوائد الصحية لصحة الإنسان.

وحول ذلك يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن فاكهة البرقوق تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، كافيتامين سى و أ و د ، و يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم، ولذلك فهو يعد وجبة خفيفة ومفيدة.

1- يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، فتناوله يساعد على التخلص من الوزن الزائد، لأنه يعد بمثابة وجبة خفيفة.
>2- يحتوى على نسبة عالية من الألياف مما يتسبب فى الشعور بالشبع لفترات طويلة.
>3- يحد من الإصابة بالإمساك وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف.
>4- تناوله يحد من ظهور علامات التقدم فى العمر كالشيخوخة فى الجلد.
>5- يقوى العظام ويحد من تعرضها للكسر وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم و فيتامين د.
>6- تناوله يحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
>7- يحد من ارتفاع الكولسترول فى الجسم.

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مصر 365