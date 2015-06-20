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لمرضى الكبد.. 7 نصائح تهمك لتفادى تعرضك للغيبوبة الكبدية

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لمرضى الكبد.. 7 نصائح تهمك لتفادى تعرضك للغيبوبة الكبدية لمرضى الكبد.. 7 نصائح تهمك لتفادى تعرضك للغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية من المضاعفات التى يصاب بها المرضى نتيجة أسباب وعوامل مختلفة حيث يساهم إفراط مرضى التليف الكبدى فى تناول البروتينات إلى تعرضهم لبعض لحدوث الغيبوبة الكبدية.

حول ذلك يقول الدكتور محمد مصطفى مرسى مدرس مساعد الأمراض المتواطنة، إن الغيبوبة الكبدية أحد المضاعفات التى يتعرض لها مرضى تليف الكبد خاصة فى المراحل المتقدمة من المرض نتيجة تناول الافراط فى تناول البروتينات أو تعرض المريض للإمساك.

ويستكمل د. محمد قائلا "هناك بعض الإرشادات التى يجب مرضى الكبد التى مراعاتها لتفادى تعرضهم للغيبوبة وأهمها:
>1)تناول كميات بسيطة من البروتين والتى يحددها الطبيب ويفضل تناول البروتينات النباتى والإقلال من البروتين الحيوانى.
>2)استخدام ملينات الاكتوز لتجنب حدوث الإمساك .
>3)عدم الإفراط فى استخدام مدارات البول دون متابعة طبيبة .
>4) استشارة الطبيب عند حدوث قىء أو إسهال أو ارتفاع فى درجة حرارة المريض أو التهاب الحلق او السعال أو الشعور بالحرقان عند التبول.
>5)التوجه على الفور إلى المستشفى فى حالة حدوث قى دموى أو تغير لون البراز إلى اللون الأسود .
>6) عمل الحقنة الشرجية.
>7) إيقاف مدارات البول .

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مصر 365